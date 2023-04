Twee laatste lichamen aangetroffen na instorting flatgebouw Marseille, acht slachtoffers geïdentificeerd

Bijna vier dagen na de instorting van een flatgebouw in Marseille zijn de lichamen van de twee laatste vermisten vanonder het puin gehaald. Alle acht de slachtoffers zijn ook geïdentificeerd, meldt het parket van Marseille woensdagavond in een persbericht.

Onder de vier slachtoffers die woensdag geïdentificeerd konden worden zijn een koppel dertigers en een koppel tachtigers.

Het parket vermoedt nog altijd dat het gebouw instortte door een gasontploffing.

Een van de nabestaanden heeft intussen een klacht ingediend tegen onbekenden, bevestigt het parket ook nog. In een reportage van France 2 had de zoon van een van de bewoners een andere bewoners beschuldigd. Zij zou “haar verstand verloren hebben” en “steeds weer problemen met het gas” gehad hebben. In zijn getuigenis gaf hij de sociale diensten ook de schuld. Die waren op de hoogte van de gasproblemen, maar deden niets, klonk het.

In de nacht van zaterdag op zondag vond in een flatgebouw met vier verdiepingen in de Zuid-Franse havenstad Marseille een zware ontploffing plaats. Zondagavond kondigden de autoriteiten aan dat van de acht inwoners van het gebouw geen nieuws was en dat zij mogelijk onder het puin lagen.