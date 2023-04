Leuven Bears zoeken zonder Mo Kherrazi zevende zege op rij tegen Feyenoord: “Heb mijn lichaam geforceerd”

Vrijdag gaat Leuven op bezoek in Rotterdam. Tegen het Feyenoord van Toon van Helfteren wordt op zoek gegaan naar een zevende zege op rij. Een knuffel tussen Mo Kherrazi en zijn oud-meestercoach zit er evenwel niet meer in. De wegen van Leuven Bears en de sympathieke Oranje-international scheidden intussen omdat de Nederlander zich volledig wil focussen op het herstel van zijn blessure.

Kherrazi gaf eind februari aan dat hij Elite Silver maar niks vond. Voordat we hem van vaandelvlucht betichten, laten we hem zelf vertellen waarom de samenwerking met Bears intussen afliep. “Ik raakte zes weken geleden geblesseerd en moest hard werken om terug te komen, maar het mocht niet baten. Ik besef nu dat mijn lichaam tijd nodig heeft en ik het dit seizoen niet verder mag kapotmaken.”

Dat Kherrazi moest herstellen van zijn blessure zonder zijn familie en vrienden, viel hem zwaar. “Het is een hele opgave om te herstellen terwijl je de mensen waar ik veel betekenis aan hecht, niet bij je zijn. Daarom keer ik terug naar Amsterdam om volledig op mijn revalidatie te focussen. Ik zal er hard werken om terug te komen op het hoogste niveau, maar kan dat daar doen in bijzijn van mijn familie. Dat lijkt me op dit moment de beste keuze.”

Hoe zat het precies contractueel, Mo?

“Ik onderging tijdens mijn tijd bij Leuven een try-out-periode die onlangs afliep. Oorspronkelijk klopte ik op eigen houtje bij hen aan, zonder een makelaar in te schakelen. Vorige week hebben we samen rond de tafel gezeten en uit dat gesprek concludeerden we dat onze wegen zouden scheiden.”

Hoe blik je terug op je relatief kort verblijf bij Leuven?

“Geloof me: ik heb hier echt een fantastische periode gehad. Ik werd goed geholpen door de medische staff en ben Leuven daar erg dankbaar voor. Ik heb bewondering voor die mensen. Maar ik voel wel dat ik mijn lichaam heb geforceerd omdat ik er alles aan heb willen doen om terug te keren op het hoogste niveau. Basketbal is en blijft mijn broodwinning, dus op dit ogenblik leek het me verstandig om samen met de club te beslissen om de samenwerking te beëindigen. Zo kan ik vermijden dat ik mijn lichaam volledig uitput, want dat zou te vroeg zijn. Ik ben nog maar 32.”

Is dit een afscheid in mineur ?

“Neen. Voor mij is dit geen afscheid in mineur. Ik draag de club en alle betrokkenen in mijn hart. Leuven Bears is een professionele club met mooie, lieve mensen. Ik wekr momenteel aan een biografie en daarin krijgt Leuven ongetwijfeld voldoende aandacht. Ik heb met Eddy Casteels een band zoals ik die ook had met Toon van Helfteren. Met sommige coaches klikt het, met andere dan weer niet. Hoewel ik niet lang bij Leuven heb gespeeld, kijk ik tevreden terug op mijn periode bij de club. Het was een verrijkende ervaring en allesbehalve een teleurstelling”

Het is duidelijk dat Mo Kherrazi zich een minzame verteller toont. De speler is niet gespaard als atleet, maar ook niet in zijn privé. Zo verloor de in Marokko geboren Nederlander al op jonge leeftijd beide ouders. “Mijn vader is vorig jaar tijdens de play offs overleden. Dat gebeurde nota bene in het jaar dat we met Den Bosch kampioen werden. Ik was van streek en de club heeft me een tijdje moeten missen. Maar wat men daarvan heeft gemaakt in de pers stemde me droef: Kherrazi dit, Kherrazi dat... De harde levenswetten gelden helaas voor elk van ons. Als je je dierbaren verliest, ben je vaak ook jezelf even kwijt. Dat was bij mij niet anders. Een tiental jaar geleden, toen ik nog in Leiden speelde, verloor ik mijn moeder. Dat doet wat met een mens. Het is alsof de grond onder je voeten wordt weggerukt. Je verliest aarding met wie op dat ogenblik naast je staat.”

Bedankt om je verhaal te delen, Mo. Wie wint er vrijdag, Feyenoord of Leuven?

“Leuven. Omdat ze als een Feniks uit zijn as herrijzen in Elite Silver, het gevolg van naast Elite Gold te hebben gegrepen.”