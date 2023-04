Moeder moet 60 euro betalen omdat dochter foto vanop ferry stuurde

Binnen de EU kan je bellen of chatten zonder extra kosten. Over die roamingafspraken werd er jaren gediscussieerd en helemaal waterdicht is het systeem nog altijd niet, zo blijkt. Aan boord van een ferry of cruiseschip gelden immers andere regels dan aan land. Wie naar Dover vaart met de ferry en vanop zee belt of een foto stuurt, riskeert zwaar in de kosten te vallen.

“Mijn dochter van vijftien vertrok met school naar Londen en stuurde vanop de ferry een foto van aan het ontbijt. Nu blijkt dat ze 60,38 euro moet betalen”, zegt Julie Vercaigne uit Wondelgem (Oost-Vlaanderen).

Ze had voor vertrek nochtans op het internet gekeken of de roamingafspraken sinds de Brexit nog wel gelden voor Groot-Brittannië. En ja, dat is het geval. En toch moet ze betalen.

Volgens de klantendienst van Telenet, waar ze een abonnement heeft, blijkt dat haar smartphone kort contact heeft gemaakt met een satelliet terwijl ze op zee was en dus buiten het bereik van de masten aan land.

Dat merk je niet als gebruiker, behalve dan op je factuur. Want de kosten kunnen serieus oplopen, zo blijkt uit de lijst met tarieven van Telenet. Maar dat geldt evengoed voor andere operatoren.

Waarschuwing

“We vermoeden dat de klant in kwestie, mogelijk onbewust, een aantal apps heeft laten openstaan op de achtergrond en dat haar telefoon zonder dat ze het besefte contact heeft gemaakt met een satelliet. Normaal gezien moest ze een sms gekregen hebben eens ze over de limiet van 50 euro aan data ging. We hebben het onderzocht en geven toe dat ze om een of andere reden geen bericht heeft gekregen. En dus doen we als Telenet een commerciële geste door het bedrag te crediteren”, zegt Stefan Coenjaerts van Telenet.

Volgens het Europees Consumenten Centrum controleer je best altijd met welk netwerk je mobiele telefoon verbonden is alvorens te bellen of te internetten.

Lees en bewaar ook altijd de sms-berichten die je van de provider ontvangt. Hierin staan de kosten voor het gebruik van een bepaald netwerk.

Wil je zeker zijn, schakel je telefoon dan uit op zee. Eens aan land kan je in de EU bellen en mailen zonder extra kosten.