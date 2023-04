David Moyes gaat met West Ham voluit voor een Europese trofee: “Opgelet, Gent deed het wel zeer knap in Istanbul”

West Ham United landde woensdagmiddag in Brussel maar trainde niet meer in de Ghelamco Arena. De spelers van manager David Moyes verkenden de Gentse grasmat even maar zochten snel alweer hun hotel op: “We weten niet alles van Gent maar deden ook echt wel ons huiswerk. We moeten gewoon ons beste niveau zien te halen om een ronde verder te gaan en ons perfect rapport in Europa behouden”, aldus de gewezen manager van Manchester United.

“Het wordt menens nu”, leek David Moyes de ernst van de partij in Gent nog eens te benadrukken. “Het is prachtig dat we nu nog altijd in Europa mogen deelnemen. Dit is op zich al een mooie prestatie van ons. Zoveel Engelse ploegen zijn er niet meer actief want elke ronde is het gewoon keihard. Deze kwartfinale is evenwel een mooie ervaring, zulke Europese avonden zijn altijd magisch. We willen onze fans graag nog zo enkele avonden bezorgen. De opeenvolging van duels blijft een uitdaging voor elke ploeg, dus ook voor ons.”

Toch beseft Moyes dat zijn team ook op het thuisfront nog wel wat ijzers in het vuur heeft: “Onze zege tegen Fulham vorig weekend, was belangrijk maar ik had liever nog zeven punten meer gehad”, rekende de Schot even luidop maar al gauw liet hij zich toch weer verleiden om vooruit te lopen op het vervolg van de Conference League: “Ik zou de fans graag een nieuwe trofee schenken en daarvoor moeten we minstens een ronde verder. Toch heb ik veel respect voor Gent, we zullen twee keer echt op niveau moeten spelen. Nadien zullen we zien of we goed genoeg zijn om de halve finale te bereiken.”

“In deze fase is het sowieso niet evident. Opgelet, Gent deed het wel zeer knap in Istanbul. Ze zijn heel sterk op dreef. Gift Orban scoorde een hattrick in Istanbul. Hij is een zeer gevaarlijke speler maar we zagen hen voldoende aan het werk en beseffen dat hun kern meerdere sterke spelers telt. We weten niet alles van Gent maar deden ook echt wel ons huiswerk. We moeten gewoon ons beste niveau zien te halen om een ronde verder te gaan en ons perfect rapport in Europa behouden.”

Bij Vladimir Coufal, de Tsjechische verdediger, die bij Slavia Praag nog samenspeelde met Michael Ngadeu, de Kameroener die AA Gent recent inruilde voor het Chinese Beijing Guoan, staat de finale van de Conference League alvast met rood in zijn agenda aangeduid: “De finale is in Praag, dat zou prachtig zijn hé. Het is een droom voor mij en Soucek om met West Ham af te reizen naar Praag en aan te treden in het mooie stadion van Slavia Praag. Toen ik vernam dat de finale in Praag zou zijn, heb ik meteen alle spelers op het hart gedrukt dat ik dit wil beleven: de beker omhoog steken voor de ogen van mijn familie en vrienden.”

“Vorig jaar strandden we in de halve finale. Dat was pijnlijk en soms denk ik er nu nog aan terug”, aldus nog Coufal die donderdavond aan de aftrap wordt verwacht. “Met Tsjechië kwam ik al dicht bij een bronzen medaille op het EK, en vorig jaar had ik uitzicht op een finale van de Europa League. Ik wil dolgraag iets winnen, dat is de droom van elke voetballer. We doen er alles aan om die gemiste kans dit seizoen goed te maken. Dit is echt onze motivatiebron om zo ver als mogelijk te raken in de Conference League!”

Ondertussen wilde Moyes niet teveel prijsgeven over zijn eigen team: “Er komen nog belangrijke duels aan, dat is voor Gent ook het geval natuurlijk. “Pacqueta is fit, hij trainde vrijdag al even maar zijn enkel was toen nog niet volledig hersteld. Nu is hij wel beschikbaar”, aldus de West Ham-manager die donderdagavond mentale steun krijgt van zijn familie. “Mijn vader, zoon en dochter zullen ook weer aanwezig zijn in het stadion. Mijn pa is al wat ouder. Dus dat is wel mooi, dat hij er bij is.”

“Een Europese finale bereiken zou voor mij – net als voor elke andere coach – een enorme ervaring zijn. Ik wil er nog niet teveel over praten, laten we het eerst hebben over hoe we de halve finale bereiken. Vorig jaar hebben we prachtige avonden beleefd, zoals in Lyon maar nu hebben we wat meer ervaring en weten we beter wat het betekent om zulke duels af te werken.”

Uiteindelijk besloot Moyes zijn persconferentie met een korte vooruitblik al op de return: “Je moet het momentum zien te grijpen en dat is ons in deze competitie al aardig gelukt. Dat willen we zo houden. Vorig jaar waren we er al dicht bij met die uitschakeling door Frankfurt. Kleine foutjes braken ons toen zuur op. Daar moeten we uit leren. Details beslissen die Europese topduels vaak. Volgende week zullen er 62.500 fans opdagen in het London Stadium, dat zijn de wedstrijden die je als manager wil beleven. En dan is het nu tijd voor een Belgisch biertje?”, grijnsde Moyes en weg was hij.