Brandweer haalt zes militaire parachutisten uit bomen na dropping in Hechtel-Eksel: niemand gewond

Twee droppings met militaire parachutisten boven het militair domein van Hechtel-Eksel kenden woensdag een onfortuinlijke afloop, bevestigt burgemeester Jan Dalemans. “Bij de eerste dropping belandde een militair in de boom. De brandweer heeft hem zonder problemen kunnen redden uit zijn benarde situatie.”

Bij een tweede dropping belandden maar liefst vijf naar verluidt Amerikaanse militairen in de bomen. “Een van hen hing in een boom vlak langs de weg. Die parachutist konden we met de ladderwagen naar beneden brengen. Op de andere plaatsen geraakten we niet met de ladderwagen”, zegt officier Roel Adriaenssens van de hulpverleningszone Noord-Limburg.

Met Defensie werd overwogen om een helikopter ter plaatse te krijgen om de militairen voor het donker uit op de begane grond te krijgen. “Ze zijn niet gewond en zitten rustig op een tak te wachten”, zegt burgemeester Daelemans. Doordat de militairen niet gewond waren, was de noodsituatie niet extreem urgent. Wel dreigde de avond te vallen.

Het gespecialiseerde klimteam van de hulpverleningszone Noord-Limburg ondernam actie. “Met touwen hebben acht van onze brandweermannen de militairen naar beneden kunnen halen. Om 19.30 uur was de laatste persoon veilig beneden”, zegt de brandweerofficier. Het klimteam is goed getraind voor interventies op hoogte en in de diepte. Meestal worden ze opgeroepen voor stormschade, zoals takken die dreigen af te breken of platen die los hangen aan een stelling. Woensdag hebben ze militairen uit de bomen gered.