De Brabantse Pijl 2023 kreeg met de Fransman Dorian Godon (26) een onverwachte, maar allerminst onverdiende winnaar. De gepatenteerde hardrijder vulde een leemte van meer dan twintig jaar op. Zo lang was het geleden dat AG2R nog een Vlaamse voorjaarsklassieker kon winnen – Jaan Kirsipuu, Kuurne-Brussel-Kuurne. “Hij weet niet hoe sterk hij is en dat is vaak zijn probleem.”