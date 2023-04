N-VA roept federale regering op om geld vrij te maken voor komst Einstein Telescoop naar Limburg

N-VA roept de federale regering op om een tandje bij te steken om de Einstein Telescoop naar onze regio te halen. De Vlaamse regering heeft al 10 miljoen euro vrijgemaakt en Nederland heeft een miljard in een reservefonds gestoken. Ook Duitsland maakt middelen vrij. Enkel de federale regering in ons land geeft niet thuis. België mag niet achter blijven, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Rita Moors, want de komst van de Einstein Telescoop zal een nooit geziene boost geven aan de economie in Limburg en de rest van het land.