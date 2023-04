Karel Geraerts vindt Leverkusen een niveau hoger dan Union Berlin: “De euforie na de loting was overdreven”

Union Berlin draait al het ganse seizoen mee aan de top van de Bundesliga. Die club domineerde Union SG in de achtste finale van de Europa League. Toen Leverkusen, een paar plaatsen lager dan Union Berlin in Duitsland, bij de loting uit de trommel kwam, leefde dan ook het idee dat de Brusselaars een grote kans maakten op de kwalificatie. Inmiddels is bij alle waarnemers evenwel het besef gekomen dat Leverkusen – al zeven duels ongeslagen – misschien een lastigere klip wordt.

“De euforie na de loting was overdreven”, aldus ook Karel Geraerts op zijn persconferentie. “Men ging toen gewoon af op het klassement, maar als je Leverkusen vervolgens analyseert… Het is een heel moderne en complete ploeg, met veel intelligentie, kracht en snelheid. Als je me vraagt om er bepaalde spelers uit te lichten, kijk ik in eerste instantie naar de offensieve jongens, zoals Frimpong en Diaby, maar er is in alle linies veel kwaliteit.”

Complimenten van en voor Alonso

Leverkusen-coach Xabi Alonso had op zijn persconferentie lovende woorden voor Geraerts: hij noemde de Limburger een trainer die telkens goed voorbereid is. “Complimenten krijgen is altijd leuk”, sprak Geraerts, waarop hij Alonso bewierookte: “Het is fijn om het tegen een voormalige topspeler (WK-winst met Spanje en gespeeld voor Liverpool, Real en Bayern München, red.) op te nemen. Alonso was een middenvelder, net als ik, maar hij was wel een paar niveaus beter. Hij was een genot om naar te kijken, net zoals zijn ploeg dat is.”

Het slotwoord was voor doelman Anthony Moris. Hij woont in Luik, op een steenworp van Leverkusen. “Sorry aan alle mensen die ik niet aan tickets heb kunnen helpen”, lachte hij. “Het toont aan dat er enorm meegeleefd wordt met het verhaal dat we aan het schrijven zijn. En we willen meer: we gaan voor de overwinning.”

