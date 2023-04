Mariabeeld dat bloed weende trok maandelijks honderden gelovigen, tot privédetective zich op de zaak stortte

Het lokale parket in Italië heeft een gerechtelijk onderzoek geopend naar een Siciliaanse zakenvrouw, die in een klein dorpje een bedevaartsoord uitbaatte. Ze beweerde dat ze boodschappen kreeg van een Mariabeeld en dat het beeld bloed weende.

“De enige zekerheid in dit verhaal van tranen en bloed is het opstarten van een onderzoek door de magistraten van het parket van Civitavecchia”, schrijft de Italiaanse krant Corriere della Serra. Het bizarre verhaal begon in 2016 toen de Siciliaanse zakenvrouw Maria Giuseppe Scarpulla (53) een Mariabeeld kocht in het Bosnische bedevaartsoord Medjugorje. Dat beeld bracht ze mee naar Italië en samen met haar man settelde ze zich in het kleine dorpje Trevignano Romano.

Het beeld werd in een glazen kist geplaatst en keek uit over het kratermeer Bracciano. Volgens Scarpulla, die bij de lokale bevolking beter gekend was als Gisella Cardia, weende het beeld tranen van bloed en sprak de Madonna tot haar. Al snel werd het verhaal in de omgeving opgepikt en op de derde dag van elke maand trokken honderden pelgrims naar het beeld om te bidden en de boodschappen van Scarpulla te aanhoren. De vrouw, die in het verleden al veroordeeld werd voor fraude, vroeg uiteindelijk ook om donaties waarmee ze later een centrum voor zieke kinderen zou openen.

Bisschop start onderzoek

Door de groeiende belangstelling en klachten van de lokale bevolking over de maandelijkse toestroom van pelgrims, kondigde de lokale bisschop Marco Salvi in maart aan dat de kerk het Madonnabeeld zou onderzoeken. Maar dat weerhield zo’n 300 pelgrims er niet van om op 3 april opnieuw naar Trevignano te trekken. “Geliefde kinderen, dit is het moment en de tijd om te kiezen. Ik vraag jullie als rouwende moeder: kies God. Kinderen, de draden van de duisternis hebben jullie in hun greep”, zou de boodschap zijn die Scarpulla dit keer van de Madonna gekregen had.

(Lees verder onder de foto)

Het pelgrimsoord in het Bosnische Medjugorje, waar de Italiaanse vrouw haar Mariabeeld vandaan haalde. — © © Ivan Pendjakov

Maar niet alleen de lokale bisschop had zijn twijfels bij het verhaal. Een privédetective, Andrea Cacciotti, stortte zich op de zaak en bracht aan het licht dat die ‘tranen van bloed’ eigenlijk varkensbloed waren. Hij vertelde de Italiaanse pers afgelopen week dat hij een klacht had ingediend bij de politie “omdat te veel mensen het gevoel hadden dat ze opgelicht waren”.

Bij die gedupeerden ook Luigi Avella (70) uit Rome. “Tussen juni en september van 2020 heb ik 123.000 euro aan de vereniging betaald, waarvan 30.000 rechtstreeks aan de man van Gisella. Ongevraagd geld, spontaan door mij betaald. Ik was ervan overtuigd dat het nodig was. Had ik het in de plaats daarvan maar aan de armen in de parochie gegeven”, zegt hij in een interview met Corierre della Serra. “Ik herken mezelf niet. Ik weet echt niet hoe ik het heb kunnen geloven.”

Spoorloos

Het lokale parket zou ondertussen een gerechtelijk onderzoek gestart zijn na het initiële onderzoek van de privédetective. Ondertussen zou Scarpulla zelf spoorloos zijn. Volgens haar trouwe volgers “vluchtte ze naar een klooster om er te bidden nadat ze slachtoffer werd van een haatcampagne”. Anderen zeggen dan weer dat ze vluchtte omdat ze achtervolgd wordt door justitie. Volgens haar advocaat zou de vrouw simpelweg “op vakantie” zijn.

Volgens Roemeense media zou het wel eens kunnen dat de vrouw al haar geld afgehaald heeft en naar Roemenië gevlucht is om er onder te duiken bij de familie van haar echtgenoot. Ook Polen komt ter sprake als toevluchtsoord.

Het is nu wachten tot 3 mei om te zien of de Madonna opnieuw zal wenen en spreken.

(sgg)