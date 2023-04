Fietsende reiziger Wouter Deboot (40) is vanaf vanavond te zien in ‘Met de wind mee’. Daarin doorkruist hij Europa met de fiets. Dertig dagen lang, honderd kilometer per dag. Eindbestemming? Onbekend. Want de enige richtingaanwijzer is de wind, en die verandert elke dag van richting. “Soms ben ik zelf ook geschrokken van waar ik belandde, de kijkers gaan dat zeker zien.”