Charles Michel arriveert in Sharm-el-Sheikh, begin 2019. — © belga

Charles Michel voelt zich onterecht geviseerd. De voorzitter van de Europese Raad betreurt dat de kritiek op zijn ‘reislust’ de aandacht afleidt van de fundamentele kwestie: “Hoe kan de EU een invloedrijke speler worden die niet zwaar afhankelijk is van de VS of China?”