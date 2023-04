Lotto-Dstny koos verkeerd in Brabantse Pijl, Arnaud De Lie wacht nog op grote zege: “Sommigen bijten zich graag in ons wiel vast”

Arnaud De Lie haalde er na zijn zevende plaats de schouders bij op. “Wij koersten tenminste om te winnen”. Florian Vermeersch en Pascal Eenkhoorn hielden het eerder diplomatisch. “We hebben nog niet met Andreas kunnen praten.”

Die Andreas is Andreas Kron, de Deense medekopman van Lotto-Dstny die deel uitmaakte van de beslissende vlucht met vijf, maar het in de laatste ronde liet afweten. “Bevangen door de koude”, vertelde ploegleider Mario Aerts. “Zowel ik als hijzelf gingen ervan uit dat hij mee bij de sterksten was in de kopgroep. Maar in de laatste ronde kreeg hij plots de benen niet meer rond.”

Een onverwachte wending, bekende Aerts. “Vanaf het moment dat ze met vijf voorop geraakten, mocht hij niet meer voluit gaan. Zo konden we van achteruit druk blijven zetten met Arnaud (De Lie, red.) achter de hand. Arnaud was super, maar probeer op dit parcours maar eens een gat toe te rijden. Dat is bijna onmogelijk. Ik denk niet dat er veel andere tactische varianten waren. We konden ook niet vroeger beginnen te rijden. Diegene die je aan kop zet, ben je meteen daarna kwijt. En er was geen andere ploeg in staat om het gat te dichten.”

Kron zelf gaf ook niet aan dat het licht uitging. Aerts: “Door de vele lagen kledij verliep de communicatie heel moeizaam. Arnaud had wél aangegeven dat hij zich super voelde. Tja, misschien hadden we de verkeerde renner vooraan zitten. Maar wie zou er met De Lie meegereden hebben?” En dus bleef het team toch achter met een kleine kater. Aerts: “Toch vind ik niet dat we een fout hebben gemaakt. Als Andreas in de laatste ronde in normale doen is, heb je een ander verhaal.”

© Geert Tresignie (GTG)

De Lie: “Ik ben sterker dan vorig jaar”

In de sprint in Overijse verloor hij van Alex Zingle en Alexander Kamp, maar daar maakte De Lie geen punt van. “Als je niet voor de eerste plaats sprint, is dat anders spurten. Ik weet niet wie er won. Godon? Healy was nochtans zeer, zeer sterk... om dan tweede te worden. Met Kron voorin, wachtte ik logischerwijze af, maar misschien was ik vandaag wel de sterkste man van onze ploeg. Het was goed, maar om mee te doen voor de overwinning was het wel zwaar geweest. Kron was goed, maar niet goed genoeg om de anderen te volgen. Ik denk dat de ploeg een mooie koers heeft gereden.”

De finale draaide dus op een sisser uit. “Toen Andreas Kron voorin wegviel, was het moeilijk om nog van tactiek te veranderen, want iedereen zat al stikkapot. We hebben geprobeerd om ons nog te organiseren. We hebben dan nog aangevallen met Florian Vermeersch en Pascal Eenkhoorn op die kasseihelling, er waren meerdere renners mee, maar al van bij het begin van het seizoen is het een geliefkoosde sport om zich in ons achterwiel vast te bijten. Het gat met de leiders was ook al te groot. De Brabantse Pijl is een heel mooie wedstrijd. Ik rijd heel graag in deze regio”, aldus de Ardense krachtpaster van Lotto-Dstny.

“Het eerste deel van het seizoen zit erop. Na drie maanden à bloc sta ik er nog altijd, dat is toch niet slecht hé. Ik ben sterker dan vorig jaar. Dat is een aangename vaststelling. Nu volgt er wat rust en daarna probeer ik opnieuw te winnen”, besluit De Lie.