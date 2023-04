Wouter Vandenhaute is hoopvol voor Brusselse kandidatuur voor WK wielrennen 2030: “De UCI deelt ons enthousiasme”

Dinsdag raakte het nieuws bekend dat de Stad Brussel aast op de organisatie van het WK wielrennen in 2030. Vandaag gaf Flanders Classics-eigenaar Wouter Vandenhaute in een interview met RTBF meer duiding over deze beslissing. “België heeft ervaring met het organiseren van wielerwedstrijden.”

Bijna twee jaar geleden waren bijzonder veel toeschouwers komen opdagen tijdens het WK in Leuven. Het was tijdens dat wereldkampioenschap dat het idee bij Wouter Vandenhaute rijpte. “In 2030 bestaat België 200 jaar. Het zou dan al na negen jaar opnieuw een WK zijn in België. En normaal wordt zo’n evenement eens in de twintig jaar georganiseerd.”

Maar de Internationale Wielerunie was het idee niet ongelegen. “Gelukkig deelde de UCI ons enthousiasme. Daarom hebben we ons gericht op de bid voor 2030. Tijdens het WK in Glasgow in augustus hopen we een positieve reactie te krijgen.”

“Spectaculaire koers”

Volgens Vandenhaute ontbreekt het de kandidaatstelling niet aan troeven. “Brussel is een geweldige stad. Het is bovendien de hoofdstad van Europa. De Grand Départ van de Tour werd er ook al gehouden. 2030 en het 200-jarig bestaan van België, dat werkt in ons voordeel. Daarnaast is der onze ervaring wat betreft het organiseren van wielerwedstrijden. Wat we de afgelopen tien jaar met de Ronde van Vlaanderen gedaan hebben, wordt in het buitenland erkend.

Over het parcours kan de baas van Flanders Classics nog niets kwijt. “Maar Brussel en de omliggende regio bieden veel mogelijkheden. Ik ben ervan overtuigd dat we er een spectaculaire koers van kunnen maken.”