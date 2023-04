AZ-coach Pascal Jansen: “Zinho Vanheusden? Die kun je straks zien op de training”

AZ is op zijn hoede voor Anderlecht. Al zullen de Alkmaarders geen beroep doen op Zinho Vanheusden. De Belgische huurling van Inter reisde wel mee naar Brussel, maar na heel wat blessureleed is zijn kans op speelminuten eigenlijk onbestaande. “Of we in België Vanheusden aan het werk zullen zien?”, repliceerde AZ-coach Pascal Jansen. “Ja, zo meteen op de training. Maar voor een officiële match zullen jullie toch nog even moeten wachten. Kijk, Zinho is hier gearriveerd terwijl hij nog moest revalideren. Daarbij hebben we hem geholpen, maar toen hij fit was viel hij direct opnieuw uit. Dat is helaas zijn verhaal. Hij werd gehaald om de concurrentiestrijd op te voeren, maar dat is deels gelukt en deels ook niet.”

De Alkmaarders zijn niet van plan om de dure aankoopoptie van Vanheusden te lichten. Zij focussen zich nu op de match tegen Anderlecht na een 1 op 9 in de competitie. “Het loopt wat stroef in de competitie, maar soms zit het ook even tegen”, vervolgde Jansen. “Het is fijn dat we tegen Anderlecht snel weer aan de slag kunnen om een goeie uitgangspositie te veroveren. Er wordt mij weleens gevraagd of Anderlecht nog een topclub is, maar als je kijkt naar hun bekers hier tegen de muur bestaat daar geen twijfel over. Deze ploeg zou zeker vlot meedraaien in de topzes van de Eredivisie. Onder Brian Riemer is hun manier van spelen ook wat veranderd. Het is een interessante ploeg.” (jug)