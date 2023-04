In mei legt elke vogel een ei, maar op menig balkon en terras in de stad is de duif er in april al aan begonnen. Nu is niet iedereen daar even blij mee. Want hoe voorkom je dat die stadsduif een nest bouwt op jouw balkon of vensterbank? En mag je dat zomaar verwijderen? Niet altijd, zo blijkt, want sommige soorten zijn beschermd.