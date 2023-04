Sint-Truiden

Het aantal appeltelers in Limburg is in twintig jaar tijd gehalveerd. Het ging van 653 appelbedrijven in 2002 naar 315 in 2021. Het aantal Limburgse perentelers zakte van 686 naar 444. Dat blijkt uit cijfers die volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove (Vooruit) opvroeg.