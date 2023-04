Motoragent aangereden op voorrangskruispunt in Heusden

Een motoragent van de politie Heusden-Zolder is woensdag rond 11.15 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Veenderweg in Heusden. De 54-jarige politieman uit Heusden is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde op het voorrangskruispunt met de Schomstraat. De motoragent kwam van rechts.

