Dorian Godon boekt na vele tegenslagen welgekomen overwinning voor AG2R-Citroën: “Ik wist dat ik sterk was in de sprint”

De rechterhand van Cosnefroy was vooral blij dat er geoogst werd na de arbeid. “We hebben heel de dag door onze verantwoordelijkheid genomen. Door het parcours en het weer was het een harde koers. Ik probeerde al in de eerste lokale ronde in de vlucht te zitten. Het kostte wat energie. Ik had tijd nodig om daarvan te herstellen, maar hoe verder we reden, hoe beter het ging. Zeker nadat de kloof voldoende groot was. Ik wist dat ik sterk was in de sprint. Ik zei tegen mezelf: ik ga voluit voor de zege. Ik was niet zeker dat ik de snelste was in een spurt met twee, maar bon. Dit is eindelijk een mooi moment in een sport die meer moeilijke momenten dan leuke dingen kent, maar dit is er één.”

“Ik denk dat we vooral collectief zeer sterk hebben gereden. Onze kopman Benoît Cosnefroy is echt wel in conditie voor de Ardennenklassiekers. Anders word je niet ook nog derde. Ik sta niet elke dag op het podium met Benoît. We beginnen echt goed de campagne in de Ardennen. Ik hoop dat dit maar het begin is. Het is ook een belangrijke winst voor AG2R-Citroën. In de ‘Flandriennes’ hebben we geen gemakkelijke momenten gekend en ook nog in andere wedstrijden hadden we best wat tegenslag. Het resultaat is er nu. Top, hé”, besloot de 1 meter 90 lange Fransman die in Parijs werd geboren, maar al op zijn vijfde met zijn ouders naar Lyon verhuisde.

Healy: “Solo gaan lukte niet”

“Ik heb het spel zo sterk en goed gespeeld als ik kon, maar ik botste op iemand die vandaag sterker was”, was Ben Healy niet al te ontgoocheld met zijn tweede plaats. “Ik wist dat het vol gas ging zijn. Ik heb er zo’n hard mogelijk koers van gemaakt en de boel vroeg proberen uit te dunnen. Dat pakte vandaag wel goed uit.”

In de sprint was Godon uiteindelijk duidelijk de betere. “Ik deed mijn best in de sprint, maar helaas. Ervoor probeerde ik ook solo te gaan, maar dat lukte niet.”

Het was de tweede keer dat Healy de Brabantse Pijl betwistte. De eerste keer eindige hij als 37ste. “Ik hoop in de toekomst nog meer finales te betwisten”, aldus de 22-jarige Ier van EF Education. “Met regenachtig weer als vandaag zit dat er zeker in.”