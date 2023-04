Rusland ziet Oekraïens lenteoffensief deze week nog beginnen, maar lijkt er slechts half op voorbereid

Bachmoet is de enige plek waar Rusland nog wat terrein kon veroveren. Maar een kwart van de stad zou nog steeds in handen van Oekraïne zijn. — © REUTERS

Deze week nog start het Oekraïense lenteoffensief. Dat is althans de mening van Russische militairen in het zuiden van het land. Ze signaleren er grote troepenconcentraties. Tegelijkertijd graven de Russen zich in om die Oekraïense aanval te stuiten, die ze verwachten richting Melitopol. Enkel in het oosten van het land is er nog sprake van Russische aanvallen met erg gemengde resultaten.