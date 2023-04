Céline Dion brengt na jaren weer nieuwe muziek uit

‘Courage’, het laatste album van Dion, dateert al van 2019. De aankondiging dat er nieuw werk wordt uitgebracht, heeft mogelijk te maken met de film ‘Love Again’. Dion zal in die film, die in mei uitkomt, samen met onder meer Sam Heughan en Priyanka Chopra Jonas te zien zijn. De zangeres zal zichzelf vertolken.

Voor fans van Dion is het nieuws een flinke opsteker. In december moest de zangeres nog talloze concerten voor dit voorjaar afzeggen omdat bij haar een zeldzame neurologische aandoening was geconstateerd en omdat het herstel daarvan moeizaam verliep.

De eerste shows van Dion staan nu in augustus gepland. In september treedt ze drie keer op in het Sportpaleis in Antwerpen.