Noodlijdend Tupperware legt medewerkers spreekverbod op

Het aandeel Tupperware was dinsdag nog amper 1 dollar waard. Een jaar geleden was dat nog 20 dollar. — © Garrett Cheen

Daags na een alarmerend persbericht over het voortbestaan van Tupperware heeft de directie van het bedrijf in keukenartikelen haar medewerkers een spreekverbod opgelegd. Dat blijkt uit een rondvraag van De Standaard bij verschillende Belgische winkeluitbaters, distributeurs en organisatoren van zogenaamde ‘Tupperwareparty’s’, de befaamde verkoopavonden waarop Tupperwareproducten aangeboden worden.

Alle medewerkers van Tupperware die De Standaard dinsdag via die kanalen contacteerde, zeiden dat ze van de directie de uitdrukkelijke instructie gekregen hebben om journalisten door te verwijzen naar het hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Daar werd dinsdag niet gereageerd op vragen. Ook de directie van de Tupperwarefabriek in Aalst, waar 260 mensen werken, was niet bereikbaar voor commentaar. Bij de socialistische vakbond luidde het dat ze ‘uiteraard zeer bezorgd’ zijn na het nieuws van maandag. Ze beweren bovendien dat ze niet op de hoogte gebracht waren door de directie van de Belgische tak dat het nieuws eraan kwam. ‘Via het reguliere sociaal overleg in de fabriek in Aalst had Tupperware ons hierover nog geen enkel signaal gegeven’, meldt Bart Vanpoucke, secretaris bij de Algemene Centrale van het ABVV. “Wij zullen nu eerst de lokale directie aanspreken om concrete antwoorden te krijgen.”

Op paasmaandag kwam het Amerikaanse bedrijf, gevestigd in Florida, met de melding dat er “gegronde twijfels” zijn over het voortbestaan van het bedrijf “in zijn huidige vorm”. “Met de hulp van financieel adviseurs wordt nu gekeken op welke manier het bedrijf gefinancierd kan worden”, klonk het.

Aandeel ingestort

Zonder extra geld heeft de wereldberoemde fabrikant van plastic en siliconen potjes en dito keukengerei onvoldoende fondsen om operationeel te blijven. In een poging om zo veel mogelijk financiële middelen te verzamelen, onderzoekt Tupperware mogelijke ontslagen en gaat het na of de verkoop van immobiliën en sale-and-lease-backconstructies de beweegruimte kan vergroten.

Eind vorig jaar maakte Tupperware al dramatische kwartaalcijfers bekend. Terwijl de schulden blijven toenemen, lopen de inkomsten al jaren terug. Zo konden tijdens de coronalockdowns geen Tupperwareparty’s worden georganiseerd en is de laatste jaren menige concurrent opgestaan, zoals Rubbermaid, Ziploc en Ikea.

Na de bekendmaking incasseerde het bedrijf een keiharde opdoffer op de beurs van New York. Maandag zakte de koers liefst 49 procent, dinsdag was er een minimaal herstel. Het aandeel is nu amper nog iets meer dan een Amerikaanse dollar waard. Een jaar geleden was dat nog 20 dollar.