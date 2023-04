Tim Scott, die eerste zwarte Republikeinse president wil worden, zet belangrijke stap richting kandidatuur

“Ik zal nooit opgeven de conservatieve waarden te verdedigen die Amerika groot maken,” zei de 57-jarige Scott in een video waarmee hij zijn steuncomité lanceerde.

Als enige zwarte Republikein in de Senaat, beschuldigt Scott huidig president Joe Biden ervan de rassenkwestie te “instrumentaliseren”. Hij noemt zichzelf het levend bewijs dat de Verenigde Staten het land van de gelijke kansen is.

Na zijn herverkiezing tot senator in november, sprak Scott over zijn grootvader die jaren geleden op Barack Obama had gestemd. “Ik wou dat hij lang genoeg had geleefd om nog een gekleurde president te zien en dat het deze keer een Republikein was.”

Op dit moment loopt voormalig president Donald Trump met ruime voorsprong op kop in de Republikeinse peilingen. Scott, die afkomstig is uit South Carolina, sluit zich aan bij een kleine groep voormalige gouverneurs en ambassadeurs die hun partijgenoot Trump uitdagen.