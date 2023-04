Onze tv-tips: beveiligingssystemen, grensoverschrijdend gedrag en heksen

Sneakers

VTM4, do, 20.35u

Robert Redford, Dan Aykroyd en Sidney Poitier. Wat wil je nog meer voor een goede Amerikaanse actiekomedie uit 1992. Over de leider van een aantal experten die zich bezighouden met het testen van beveiligingssystemen. Knappe film, maar je moet er 30 jaar later wel bij nemen dat de moderne snufjes een beetje achterhaald zijn. Maar dat maakt de film meteen ook weer nostalgisch.(tove)

Roald Dahl’s The Witches

Play5, do, 20.35u

De Britse schrijver Roald Dahl schreef dit kinderboek in 1983. Het verhaal speelt zich af in Verenigd Koninkrijk en Noorwegen en gaat over angstaanjagende heksen die zich onherkenbaar verkleden als gewone mensen in de samenleving. Het verhaal werd enkele jaren geleden succesvol getransfereerd naar het witte doek met Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci en Chris Rock. (tove)

Dansen voor je leven

NPO2, do, 22.17u

Kim Koumans kwam als eerste professionele danseres naar buiten met haar ervaringen van grensoverschrijdend gedrag in de danswereld. Ze bleek niet de enige. De ene na de andere collega meldde zich met soortgelijke verhalen. Kim en de andere slachtoffers vertellen openhartig over wat zij hebben meegemaakt. Daarmee wordt hun verwerkingsproces en het gevecht voor gerechtigheid gevolgd. (tove)