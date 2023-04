Bijzondere vangst aan Belgische grens: politie onderschept doos vol gebraden vleermuizen

De Duitse politie heeft maandag een opmerkelijke ontdekking gedaan tijdens een verkeerscontrole nabij Aken, niet zo ver van de Belgische grens. In een bestelwagen troffen de agenten bijna een ton (ongekoelde) vis aan, samen met een kartonnen doos vol gebraden vleermuizen.

Een 31-jarige Ivoriaan, die vanuit België was vertrokken met zijn bestelwagen, werd maandagochtend tegengehouden aan de afrit Aachen-Brand. De man kon geen identiteitspapieren of een rijbewijs voorleggen, maar het was vooral zijn lading die de agenten verbaasde.

Achterin de bestelwagen stonden meerdere kartonnen dozen. De meeste zaten vol met ongekoelde vis, maar er was ook een doos vol met gebraden vleermuizen. De agenten verwittigden meteen het bureau voor consumentenbescherming, dierenwelzijn en veterinaire diensten van de stadsregio Aken. Er werd een dierenarts ter plaatse gestuurd, die een inbeslagname van het niet gekoelde voedsel vorderde.

(Lees verder onder de foto’s)

© Bundespolizei

© Bundespolizei

De Ivoriaan werd uiteindelijk opgepakt wegens verkeersovertredingen en illegale binnenkomst, zijn bestelwagen werd in beslag genomen omdat die niet gekeurd of verzekerd was. Hij zal zich ook nog moeten verantwoorden voor inbreuken op de wetgeving rond voedselhygiëne.