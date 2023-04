Dief (64) meldt zich bij politie: man stal spelletjes en verkocht die online

Diest

Bij de politie in Diest kwam zich vrijdag een dief aanmelden. Hij wist dat hij geseind stond voor een verhoor. De man is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst en verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Leuven die zal oordelen of de man al dan niet aangehouden blijft.

Zaterdag 1 april werd de man betrapt tijdens een winkeldiefstal in de Dreamland in Diest. De winkelbeveiliging kon op camerabeelden vaststellen dat de man een spelletje van de Playstation nam, dit verborg achter zijn vest, het wat later in een omslag stak en de omslag met het spelletje opnieuw achter zijn kledij verborg. De winkelbeveiliging probeerde de man tegen te houden aan de kassa, waarop hij begon te duwen en te trekken tot hij zich kon bevrijden. Daarop ging de verdachte lopen, de winkelbeveiliging volgde hem maar verloor hem uit het oog. De winkelbeveiliging gaf aan dat hij de verdachte en zijn wagen herkende van eerdere diefstallen in verschillende filialen. Het voertuig werd in beslag genomen, de verdachte werd geseind.

In totaal konden er al vier andere diefstallen worden gelinkt aan de verdachte, een man van 64 jaar oud zonder wettelijke verblijfplaats. Telkens ging hij de winkel binnen verstopte hij goederen onder zijn kledij en vertrok hij zonder deze te betalen. Van alle feiten konden camerabeelden worden gevrijwaard. Na verder onderzoek kon er ook een tweedehandsprofiel worden teruggevonden, wat mogelijk gelinkt kon worden aan de verdachte. Hierop kwamen reeds spelletjes te koop die overeenkomen met de diefstallen.

Vrijdag 7 april kwam de verdachte zichzelf aanmelden bij de politie te Diest. Hij wist dat hij geseind stond en kwam binnen voor verhoor. Voor de feiten van 1 april gaf hij toe dat hij langsging om een spelletje te stelen, maar stelt dat hij dit in de winkel heeft achtergelaten omdat hij de beveiliging niet kon verwijderen. Wat de andere feiten betrof, ontkende hij enige betrokkenheid. Hij kon zich niet herinneren in de winkels aanwezig geweest te zijn en ontkende iets gestolen te hebben. Hij ontkende eveneens iets met de tweedehandssite te maken te hebben.

Het parket van Leuven heeft daarop de onderzoeksrechter gevorderd. Die besloot de man van zijn vrijheid te beroven. (tb)