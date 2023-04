In deze kinderopvang schuilt een heuse binnenspeeltuin mét ballenbad en glijbaan

De ouders die hun kinderen komen ophalen in kinderopvang ’t Alvermanneke in Zonhoven, krijgen hen voortaan misschien toch iets moeilijker mee naar huis. De opvang heeft sinds kort namelijk zijn eigen binnenspeeltuin, mét ballenbad en glijbaan.

“Begin deze maand hebben we een gigantisch ballenbad laten aanleggen in onze opvang”, vertelt verantwoordelijke van de kinderopvang Gunther Vanbaelen. “We merkten dat het ballenbad in de plaatselijke kleuterschool een gigantisch succes was. En dus tekenden we een ontwerp uit voor onze eigen opvang. Ook hier brengen de kinderen immers een groot deel van hun dag door.”

“Tijdens het tekenen van de plannen groeide ons enthousiasme. Daardoor kwam er ook een glijbaan mét avontuurlijk binnenparcours bij”, aldus Vanbaelen. “Ons fun house werd ontworpen door dezelfde bedrijven die ook de plannen voor de Limburgse binnenspeeltuinen tekenen. Er is altijd toezicht, ook al voldoet onze binnenspeeltuin natuurlijk aan alle strenge richtlijnen. Tijdens de paasvakantie werd hij al uitvoerig uitgetest en goedgekeurd door de grootste speelvogels.” (toro)