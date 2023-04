Stromae brengt bezoekje aan brasserie in Knokke-Heist: “Ik was al grote fan, nu nog meer”

De Belgische zanger Stromae moest onlangs een reeks concerten afzeggen omwille van gezondheidsredenen. Maar in de tussentijd rust hij uit en sterkt hij aan. En dat deed hij dinsdag door te gaan eten in een brasserie in Knokke-Heist. “Ik heb nog een extra appelsien voor hem geperst.”

“Hij had online gereserveerd, maar ik had het eerst niet door. Hij had zijn echte naam gebruikt. Toen hij binnenkwam, wist ik het eigenlijk wel meteen. Maar er was wel een beetje ongeloof: hoe komt hij nu bij ons in de zaak terecht?”, vertelt Olivier Thiel van Brasserie Livingroom 102 in Knokke-Heist. “Nadat hij besteld had, heb ik het toch even nagevraagd in de keuken. Maar hij was het wel degelijk.”

Thiel vertelt dat de artiest enorm vriendelijk en sympathiek was. “Er komen wel vaker bekende mensen langs en meestal ben ik heel discreet, maar nu kon ik het toch niet laten om een foto te vragen. Hij is dan ook een echte wereldster”, zegt hij. “Ik moet zeggen: ik stond wel aan de grond genageld. Ik was al een grote fan, maar nu nog veel meer. Het is heel leuk dat hij bij ons is komen eten. Het is een mooie eer. Hij heeft tomaat-garnaal gegeten. Onze topper. Ik heb hem gezegd dat het een goede keuze was.”

“Extra vitamientjes”

Stromae maakte onlangs bekend dat hij zijn concerten tot eind mei moet afgelasten. “Ik ben tot het besef gekomen dat mijn huidige gezondheidstoestand me niet toestaat om naar jullie toe te komen en jullie te ontmoeten, wat me triest maakt, maar ik moet mijn limieten erkennen. Ik ben omgeven door mijn familie, en moet tijd nemen om beter te worden, om opnieuw te kunnen optreden”, klonk het in een mededeling.

Ook in de brasserie in Knokke-Heist hadden ze dat nieuws vernomen. “Hij had vers fruitsap besteld. Ik heb daarom een extra sinaasappel geperst, zodat hij nog wat extra vitamientjes binnenkreeg”, vertelt Thiel.(sgg)