Silvia Persico verrast SD Worx-tandem in kletsnatte finale Brabantse Pijl: “Ik haat de regen, maar zolang ik win mag het water gieten!”

Waar iedereen dacht dat Demi Vollering in de Brabantse Pijl een zoveelste zege voor SD Worx zou meegraaien, werd knap verrast. Vollering leek uit een elitegroepje van zeven naar de zege te sprinten, maar de Italiaanse Silvia Persico (25) ging vlot haasje over en pakte een knappe zege. “Of ik de sterkste vrouw in koers was? Absoluut niet, maar misschien wel de slimste!”

“Vandaag was een heel zware koers door het weer. In de laatste ronde begon echt water te gieten, dat maakte de finale extra zwaar”, blikte de doorweekte Persico terug op haar knappe zege. “Als ik eerlijk ben? Ik haat de regen. Dat klinkt als veldrijdster misschien vreemd, maar ik koers echt niet graag in natte omstandigheden. Maar op dagen als vandaag, waar alle puzzelstukjes in elkaar passen en ik win, dan mag het van mijn part water gieten! (lacht)”

In het elitegroepje van zeven, met daarin 2 SD Worx-rensters, dacht iedereen dat de zege naar de Nederlandse formatie zou gaan, maar de Italiaanse stak daar eigenhandig een stokje voor door Vollering in de sprint te kloppen. Al had Persico dat zelf niet verwacht. “Of ik de sterkste vrouw in koers was? Absoluut niet, maar misschien wel de slimste!

Persico focuste zich volledig op het wiel van Demi Vollering en dat pakte goed uit. — © Getty Images

“SD Worx was echt heel sterk vandaag, hun constante aanvallen doorheen de koers waren echt moeilijk te verdedigen. Toen Demi (Vollering, red.) ging probeerde ik haar te volgen, maar het was zwaar”, zuchtte de winnares. “Ik wist dat Vollering de snelste was, dus besloot ik in de slotkilometers constant in haar wiel te blijven. Dat loonde, want ik klopte haar in de sprint. Ik hoop dat dit het begin is van vele mooie zeges.”

Binnenkort op het podium in een grote ronde?

Na haar vierde plek in de Ronde van Vlaanderen was de Italiaanse, die ook in het veld actief is, erg teleurgesteld. “Het was in de Ronde een zure pil om te slikken dat ik na een goeie koers naast het podium viel. Maar die prestatie gaf me wel vertrouwen naar vandaag toe en zo zie je: hard werken wordt beloond.” Dan rest de vraag wat nu volgt, een zege in de Amstel Gold Race bijvoorbeeld?

“Ik rijd de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, ook daar wil ik bewijzen wat ik waard ben. Dan is het al tijd voor de Vuelta. Eens die erop zit trek ik enkele weken op hoogtestage in Livigno om me voor te bereiden op de Giro en de Tour.” En die voorbereiding zal ze graag maken: Persico eindigde vorig jaar vijfde in de Tour en mikt dit jaar hoger. “Een vijfde plek is mooi, maar dat wil zeggen dat je nog vier keer beter kunt doen. Dat is het doel: telkens beter worden. Ik kijk ernaar uit”, sluit de goedlachse Italiaanse af.