Van ijssalon tot de Italiaanse bergen: Diane (58) en Sandra (58) krijgen niet genoeg van motorrijden met hun Harleys

Van het ijssalon in Leopoldsburg tot de Dolomieten in Italië: Diane Meeus (58) en Sandra Dierckx (57) legden samen al heel wat kilometers af op hun motor. Nu organiseren de twee een tocht om het motorseizoen op gang te trekken. En dat is niet zomaar een ritje: alleen vrouwen met een Harley-Davidson rijden mee.

Ze hebben niet veel tijd, want na ons gesprek willen Diane en Sandra nog de baan op om een testritje te maken voor hun eerste grote tocht van het seizoen. Samen stippelden ze een rit uit voor vrouwen met hun Harley-Davidson. “We zijn allebei lid van de Ladies of Harley (LoH)”, vertelt Diane, een Lommelse zorgkundige. “Dat is een onderdeel van de Harley Owners Group (HOG), waar we samen met onze mannen lid van zijn. Op onze tocht zaterdag zullen zo’n 16 vrouwen mee rijden. We starten in Lommel en rijden onder meer door Pelt, Eksel en zelfs Nederland. Dit jaar is extra speciaal, want ­Harley-Davidson bestaat 120 jaar. Daarom hebben we de Lommelse burgemeester uitgenodigd aan de start van onze tocht.”

Sandra en Diane aan een kerkje in het Reschenmeer in Italië, tijdens een motortrip naar de Dolomieten. — © rr

Nagekeken

Diane rijdt al 14 jaar met de ­motor, Sandra begon tien jaar geleden met motorrijden. “Na mijn echtscheiding dacht ik: het is nu of nooit”, zegt Sandra, een kleuterjuf uit Oostham. “Ik heb spijt dat ik niet eerder begonnen ben. Een Harley was vanzelfsprekend omdat mijn partner ook met zo’n motor reed.” Ook Diane wist meteen wat voor motor ze wilde. “Als er vroeger Harleys passeerden, ja, dat was altijd iets hé. Toen ik er zelf eentje aanschafte, ging er een nieuwe wereld voor mij open. De vrijheid die je voelt als je met de motor rijdt, dat is zalig.”

Diane en Sandra rijden allebei met een street glide van Harley-Davidson, een zware motor met grote windschermen vooraan. Een fraai zicht, twee vrouwen op zo’n zwaar tuig. Maar de dames trekken goed hun plan. “Tien jaar geleden werd je als vrouw nog nagekeken op de motor, tegenwoordig niet meer”, zegt Sandra. “Zeker bij de HOG is dat echt ingeburgerd. Er rijden steeds meer dames mee. De mannen vinden dat normaal. Zo’n street glide is trouwens heel comfortabel. De kuip vangt de wind op en we kunnen muziek luisteren tijdens het rijden.”

IJsje eten

“Sandra en ik rijden eigenlijk altijd samen”, vertelt Diane. “We vinden altijd wel een excuus om te rijden. Soms spreken we gewoon af om een ijsje te eten in Leopoldsburg zodat we op onze motor kunnen springen. (lacht) Met de Ladies of Harley doen we zo’n tien ritten per jaar, verspreid over de Benelux. Samen met onze mannen doen we ook vaak motor­vakanties. We gingen al naar Praag, Slovenië, maakten ritjes door de bergen…”

Hun mooiste herinnering op de motor? “Waarschijnlijk onze trip naar de Dolomieten, een bergketen in Italië”, zegt Sandra. “Het landschap was prachtig, iets wat je op de motor trouwens veel intenser beleeft dan vanuit de auto. Ook de vele bochten daar zijn fijn. Net als het verdwalen in de smalle bergstraatjes waar we eigenlijk helemaal niet moesten zijn.”

Sandra en Diane. — © Dick Demey

‘Loempe’ dingen

Ook memorabel: de 500 miles, een rit van 750 kilometer die motorrijders op 24 uur tijd moeten afleggen. “Ik reed al vier keer mee, Sandra drie keer”, vertelt Diane. “We vertrekken dan om 15 uur ’s middags en moeten de volgende dag om 15 uur weer binnen zijn. Dat betekent niet slapen en de hele nacht doorrijden. Ontzettend vermoeiend, maar de kick bij de aankomst, daar doen we het voor. Motorrijden ziet er simpel uit, maar het is vermoeiend. Ooit kreeg ik mijn broek bijna niet meer uit na een hele dag rijden omdat mijn kuiten zo gespannen waren.”

Ongevallen hebben de twee gelukkig nog nooit voorgehad. “Maar wel veel loempe dingen”, lacht Diane. “Ik heb ooit mijn duim eens gebarsten”, vult Sandra aan. “Ik ben toen doorgereden, maar een dag later moest ik toch toegeven dat het niet meer lukte.” Aan stoppen met motorrijden, denken de twee nog lang niet. “Met onze motorclub leren ook veel mensen kennen”, zegt Diane. “Dankzij ons leren vest met emblemen ziet iedereen meteen dat we van de Ladies of Harley zijn. In welk land we ook komen, altijd leggen we daardoor connecties. Ook dat is motorrijden.”