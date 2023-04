Brand in leegstaande hoeve in Gingelom door onkruidverbranding

Een brand heeft woensdagnamiddag schade aangericht in een leegstaande hoeve in de Pater Gillardstraat in Gingelom.

De brandweer werd rond 15 uur opgeroepen. Toen de ploegen van Zuid-West Limburg aankwamen, stond de poort in brand. Al snel bleek dat het vuur was overgeslagen naar de binnenkant. Daar vlogen de opgeslagen goederen in brand. “Wij vermoeden dat de oorzaak van de brand een onkruidverbranding is rond de hoeve”, zegt brandweerkapitein Steven Rennen. De brand was snel onder controle.