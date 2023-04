Live op ESPN en 800.000 kijkers: Amerika is helemaal in de ban van pickleball… met dank aan Kim Clijsters

Live op een van de toonaangevende Amerikaanse sportzenders en liefst 800.000 man die kijkt naar pickleball. Dat moet Kim Clijsters (39) als muziek in de oren klinken. In haar hoogdagen scoorde ze op het tennisveld, inmiddels slaat ze een winner door in te zetten op de sterkst groeiende sport in Amerika. Zelf klopt ze ook weleens een pickleballetje, bijvoorbeeld in Central Park in New York.