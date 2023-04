Brian Riemer en Anderlecht zijn klaar voor kwartfinale tegen AZ: “Ik zou graag met 3-0 of 4-0 winnen, ja”

Anderlecht droomt van een halve finale in de Conference League. Daarvoor moet het wel voorbij AZ Alkmaar in de kwartfinale. De perszaal van het Lotto Park liep dan ook vol voor de interviews met RSCA-coach Brian Riemer en uiteraard voor de Nederlandse doelman Bart Verbruggen.

In 2017 speelde Anderlecht nog een Europese kwartfinale tegen Manchester United. Toen liep het fout, maar nu wil RSCA beter doen tegen AZ. Dat moet een meer haalbare kaart zijn. “We moeten hen zeker niet onderschatten.”

Moet Anderlecht thuis tegen AZ al het verschil proberen te maken?

Riemer: “Kijk, ik zou graag met 3-0 of 4-0 winnen tegen AZ om volgende week dan een rustig dagje in Alkmaar te beleven, maar ik weet nu al dat dit niet gaat gebeuren. We hebben in de vorige ronde tegen Villarreal gezien dat zo’n Europese wedstrijd best over twee duels wordt beslist. We gaan hier natuurlijk niet alles opengooien, maar wel gewoon ons spel spelen.”

Verbruggen: “Sommige ploegmaats vragen me wel eens wat stelt AZ voor? Dat is gewoon een hele goeie ploeg met jongens die individueel het verschil kunnen maken. We mogen niet denken: we hebben Villarreal uitgeschakeld nu doen we dit ook maar even. Gelukkig zitten we zo niet in elkaar. We hebben allemaal onze borst natgemaakt.”

Was de 0-0 tegen Westerlo een wake-up-call?

Riemer: “Het zijn twee verschillende competities. Je moet het ook apart bekijken. Opeens spelen we 0-0 tegen Westerlo en plots is alles slecht voor de buitenwereld. Terwijl je niet mag vergeten dat we in de laatste vijf matchen vijf keer de nul hielden, vier keer wonnen, amper kansen weggaven…De spelers moeten gewoon genieten. Hoe vaak maak je als voetballer kans op een halve finale in Europa? Dat gebeurt misschien maar één keer in je leven”

Verbruggen: “Ik voel geen extra druk. Ik vind het leuk dat ik aan Nederland eens zal kunnen tonen hoe goed ik ben. Zelf heb ik natuurlijk nooit in de Eredivisie gespeeld. Mijn doel is om mijn goeie niveau dat ik nu haal zo lang als dat kan te blijven volhouden.”

© BELGA

Brian, mogen we zeggen dat Bart Verbruggen in doel zetten de beste zet was die je hier al deed?

Riemer: “Mijn taak is om Anderlecht beter te maken. Dit is geen jeugdvoetbal waarbij je soms eens cadeaus uitdeelt. Als Bart Verbruggen in doel staat dan is dat omdat hij dit heeft afgedwongen. Hij maakte al indruk op mijn tijdens het trainingskamp tijdens de WK-break. Daarmee wil ik geen afbreuk doen aan de andere doelmannen Van Crombrugge en Coosemans die het ook goed doen. Al heeft Bart wel enorm veel potentieel. Ik vind hem nu al de beste keeper van België, maar hij mag niet op zijn lauweren rusten.”

Verbruggen: “Al die complimenten zijn mooi maar ik blijf met mijn voeten op de grond. Ik wil een keeper zijn die goed is in alle facetten en exceptioneel is in enkele spelelementen. Het meevoetballen vind ik één van mijn sterke punten. De coach zwaait me nu wel lof toe, maar op training zegt hij ook wat er niet goed is, hoor.”

Vertrekt Bart Verbruggen deze zomer?

Riemer: “Bart maakt deel uit van onze toekomstplannen. Het is onze ambitie om hem nog even bij ons te houden, maar ik weet ook: in het leven is alles te koop. Er zijn maar een paar voetbalclubs die niet verkopen. Alle andere clubs gaan wel mee in dat proces.”

Verbruggen: “Ik wil ook even zeggen dat het niet allemaal mijn verdienste is. Als ik in de jongste maand vijf clean sheets had, dan is dat ook de verdienste van de ploeg.”

Als het volgende week tegen AZ tot penalty’s komt, dan is Bart wel een specialist. Hij stopte er drie tegen Ludogorets.

Verbruggen: “Ik heb wel wat strafschoppen gepakt, ja. Dat betekent niet dat er nu nooit meer één zal binnen gaan, hé. Het is allesbehalve gemakkelijk om strafschoppen te stoppen.”