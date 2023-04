Eva Kaili na vijf maanden vrij: spilfiguur in Qatargate kan terug naar baby

“Ze is moeder van een baby, die nu wordt opgevoed door zijn grootvader. Haar plaats is thuis, niet in de gevangenis.” Dat stelde haar advocaat Sven Mary midden februari toen de Griekse Eva Kailli voor de Brusselse raadkamer moest verschijnen. Kaili is een van de spilfiguren in Qatargate, het onderzoek van het federaal parket naar pogingen van Qatar en Marokko om de besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden.

Eva Kaili zetelde in het Europees Parlement voor de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). Ze fungeerde als een van de ondervoorzitters. Voorheen maakte ze in haar thuisland furore als tv-presentatrice.

Op heterdaad betrapt

Op 9 december 2022 werd ze opgepakt, net als haar partner Francesco Giorgi en haar vader. Honderdduizenden euro’s cash geld werden in beslag genomen. Haar vader was in het Brusselse Sofitel betrapt met een koffer met ongeveer 300.000 euro cash. Kaili zelf zou rond de 150.000 euro in haar bezit hebben gehad.

De afgelopen vijf maanden zat ze onafgebroken in de cel. “Ik ben erin geluisd door mijn partner, Francesco Giorgi, die misleid is door Antonio Panzeri”, zei ze in de gevangenis tegenover een Italiaanse collega die haar onlangs bezocht. Ze vertelde ook dat ze de voorbije maanden meermaals aan een wanhoopsdaad heeft gedacht.

Kaili houdt haar onschuld vol, het federaal parket heeft daar een totaal andere mening over. Kaili wordt beschouwd als een spilfiguur die zich schuldig maakte aan criminele feiten. Het onderzoek naar het grote fraudeschandaal dat het Europees Parlement op zijn grondvesten deed daveren, loopt onverminderd verder.

Thuis onder arrest

Eerstdaags krijgt ze een enkelband en mag ze haar hechtenis thuis verder zetten. Dat bevestigt haar advocaat Sven Mary. “Verder wens ik momenteel geen enkel ander commentaar te geven, behalve dan dat deze beslissing me niet meer dan logisch lijkt”, vertelt Mary. Het voordeel: Kaili zal alvast haar baby opnieuw bij haar hebben. Haar partner kwam eerder al vrij. Alle vermeende kopstukken blijven wel in verdenking en zullen zich later moeten verantwoorden voor de strafrechter.