Belgische meisjes kwalificeren zich voor het WK, wellicht finaleplaatsen voor Lisa Vaelen

Op het EK turnen in Antalya hebben de Belgische meisjes hun kwalificaties achter de rug. Het hoofddoel - top-dertien en kwalificatie voor het WK - zal geen probleem vormen, maar de Red Eagles lieten wel steken vallen. Individueel staat Lisa Vaelen voorlopig op kop, maar de toplanden moeten nog in actie komen.

De lottrekking had België in de tweede van vier subdivisies ondergebracht. De vijf meisjes hebben intussen hun oefeningen afgewerkt, maar er moeten nog twee subdisivies volgen met daarin toplanden als Italië, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Halfweg bezet België de tweede plaats na Roemenië (156.297). Dat land is een voormalige grootmacht in het turnen, maar het was toch alweer een tijdje geleden dat het België vooraf ging.

Team Belgym bleef met 154.996 punten onder het totaal van het WK van vorig jaar in Liverpool (156.063, toen met Nina Derwael op twee van de vier toestellen) en ook onder de score van het vorige EK in München (155.530, ook toen zonder Derwael).

Maellyse Brassart. — © BELGA

Vaelen naar sprongfinale?

De beste Belgische was Lisa Vaelen, die na subdisivie 2 aan de leiding gaat met 52.498 punten. Ook op de sprong is ze momenteel het nummer 1. Op balk en vloer presteerde ze wat minder dan bij vorige gelegenheden.

Maellyse Brassart was de tweede Belgische met 49.199, goed voor een voorlopige negende plaats. Die score is lager dan gewoonlijk. Haar sprong ging goed, maar van de brug viel ze en ook de andere toestellen konden beter.

Jutta Verkest totaliseerde 48.266 en staat daarmee voorlopig twaalfde. Aangezien er maar twee Belgen naar de allroundfinale mogen, maakte ze daarvoor geen kans meer. Verkest deed het goed op sprong en brug, maar ging helemaal de mist in op de balk en ook haar grondoefening had ze al beter gebracht.

Fien Enghels en nieuwkomer Aberdeen O’Driscoll traden elk op slechts twee oefeningen aan. Vooral Enghels deed het uitstekend. Aan de brug moest ze maar nipt de duimen leggen voor Lisa Vaelen en prijkte daarmee op een voorlopige tweede plaats. Op de balk was ze de beste Belgische en de tweede in de tussenstand, na de Roemeense Amalia Ghigoarta.

Aberdeen O’Driscoll kweet zich vooral op de vloeroefening goed van haar taak. Ze strandde op 0.033 van Vaelen en staat daar voorlopig zesde. (mc)

(later meer, eindresultaat rond 19.30 uur)

