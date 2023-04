“Politie gebruikte geen geweld tegen vakbondsmilitanten aan depot van Delhaize in Zellik”

De politie had niet de intentie om de stakingspost aan het distributiecentrum van Delhaize in Zellik vorige week op te breken. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) woensdag gezegd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. De politie is ook niet fysiek in interactie gegaan met de vakbondsmilitanten, zei ze.