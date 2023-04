Amerikaanse inflatie valt sterker terug dan verwacht

De hoge inflatie in de Verenigde Staten is sterker dan verwacht teruggevallen. In maart stegen de consumentenprijzen met 5,0 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid woensdag.

Het gaat om de kleinste toename van de prijzen sinds mei 2021. Analisten hadden gemiddeld genomen gerekend op een terugval van de inflatie tot 5,1 procent. In februari kwam de inflatie in de VS nog uit op 6,0 procent.

Ten opzichte van een maand eerder stegen de prijzen in de VS in maart met 0,1 procent. Hier werd gemiddeld genomen 0,2 procent verwacht.