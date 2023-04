DE GROTE TEST. Onze Groenman hakt vrolijk weg met dertien tuinschoffels: “Deze is mooi, maar toch eerder om in de kast te hangen”

Veel kans dat men in het Westen van het land de wenkbrauwen fronst. Schoffels? Daar gaan ze namelijk liever het onkruid en vaste grond te lijf met een hak. In het Oosten gebruiken ze voor diezelfde tuinklus schoffels. Decennialang al. Als het al geen eeuwen is. Beetje bij beetje gaat het westen overstag. Het was dus tijd voor een Grote Test Tuinschoffels!