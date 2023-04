Dylan Teuns werkt heuvelklassiekers af ondanks relatiebreuk: “Een vreselijk moeilijke beslissing”

Dylan Teuns en Lies Hoeyberghs hebben recent besloten een punt achter hun relatie te zetten. De twee, die in oktober 2020 huwden voor de wet, wensen niet te reageren op het nieuws. De 31-jarige Halenaar van Israel-Premier Tech paste woensdag voor de Brabantse Pijl maar start evenwel in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

“Ondanks deze emotioneel moeilijke tijden voor zowel Lies als hemzelf heeft Dylan zich even maniakaal als anders voorbereid op de heuvelklassiekers. Het valt echter af te wachten naar welke kant het kwartje zal vallen bij het afwerken van zijn hoofddoelen dit voorjaar”, zegt Teuns’ zaakwaarnemer en manager Billy Reynders. “Zowel Dylan als Lies zullen geen verklaringen afleggen in de media. De breuk is nog te vers. De twee vragen begrip opdat ieder op eigen tempo dit moeilijke moment kan verwerken.”

Teuns maakte de breuk woensdagnamiddag officieel op Instagram. “Ik ben niet de beste berichtenschrijver op sociale media, maar voor deze neem ik even de tijd omdat ik het zelf wil vertellen”, schrijft hij. “Al 12 jaar deelden Lies en ik lief en leed. Twee jaar geleden dachten we nog dat het voor altijd zou zijn. Toch is er een vreselijk moeilijke beslissing genomen. We wilden niet uit elkaar groeien en dat is toch gebeurd. Ik kan Lies alleen maar dankbaar zijn voor elke stap dat ze naast me liep. We gaan beiden door een moeilijke periode en om de rust te bewaren deel ik het via deze weg zodat we onze energie kunnen sparen en ons kunnen focussen op de toekomst. Ik wens Lies het allerbeste toe. Op sportief vlak begin ik aan mijn favoriete periode en ook nu wil ik - zoals altijd - mijn best doen en genieten van de sport die mij nauw (sic.) aan het hart ligt. Bedankt aan alle fans voor de steun en we zien elkaar in de mooiste koersen van het jaar. Bedankt pers om het even alleen over de koers te hebben.”

La Planche des Belles Filles

Dylan Teuns (31) en Lies Hoeyberghs (29) vormden meer dan tien jaar een koppel. Ze leerden elkaar kennen toen Teuns een 19-jarige eerstejaarsbelofte was, zij was zeventien. De afgelopen jaren waren Lies en Dylan vaak onafscheidelijk. De Diesterse kleuterleidster maakte tal van Teuns’ sportieve hoogtepunten van dichtbij mee. Zowel bij de Waalse Pijl van 2022 als de eerste van twee etappezeges in de Tour stond Lies haar Dylan voorbij de aankomst op te wachten.

Dylan en Lies tijdens de Tour van 2019. — © BELGA

Na dat gloriemoment op La Planche des Belles Filles in 2019 keerde het koppel datzelfde najaar terug naar de Vogezencol. Teuns maakte van die gelegenheid gebruik om Lies ten huwelijk te vragen. Een jaar later, op 30 oktober 2020, trouwden de twee voor de wet. Het huwelijk werd vanwege de coronapandemie bescheiden gevierd. Met een piepklein feestje thuis, gespreid over twee dagen, anders was er te veel volk. Pas een jaar later, exact op 30 oktober 2021, volgde het eigenlijke trouwfeest.

Het sprookje heeft echter niet mogen duren…