Kinderen baas op de markt in Beringen

Een wekelijkse markt met lokale producten is een absolute meerwaarde voor iedere dorpskern. Althans dat vinden ze in Beringen. Omdat er vooral een ouder publiek op af komt organiseert het stadsbestuur deze week in verschillende deelgemeentes een kindermarkt. Jongeren krijgen er de kans om mee te helpen in verschillende marktkramen en ze mogen versiering aanbrengen. Het is de bedoeling om zo de wekelijkse markt populairder te maken bij jongeren.