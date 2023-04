Bayern veroordeelt racistische beledigingen tegen Upamecano op Instagram

Bayern München heeft de racistische beledigingen aan het adres van verdediger Dayot Upamecano na de 3-0 nederlaag tegen Manchester City van in de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League veroordeeld.

In de commentaarsectie van de laatste Instagram-post van de Franse verdediger was hij na de wedstrijd van tegen Manchester City het doelwit van racistische en denigrerende opmerkingen. De 24-jarige verdediger verloor in de 70ste minuut op een cruciale fase de bal aan Jack Grealish, wat tot het tweede doelpunt van The Citizens leidde.

Het officiële Instagram-account van Bayern reageerde in diezelfde commentaarsessie. “Wij allen bij Bayern veroordelen racisme in de sterkst mogelijke bewoordingen! De hele club staat achter je, Upa.”

Uiteindelijk verloor de Rekordmeister nog met 3-0 van Manchester City. Volgende week woensdag wacht hen dus nog een zware opdracht om alsnog door te stoten naar de halve finales van de Champions League.