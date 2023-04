Goed nieuws voor hooikoortspatiënten: Jaga ontwikkelt ventilatiesysteem om pollen uit de lucht te halen

Het pollenseizoen is volop van start gegaan, en dat geeft veel ellende. Jeukende ogen, niezen, een kriebelende keel,... Het is vreselijk irritant en kan iemands functioneren ernstig belemmeren. Meestal helpt medicatie, maar bij hoge concentraties biedt ook dat weinig soelaas. Verluchten is geen optie, maar bij Jaga in Diepenbeek zijn ze volop bezig met de ontwikkeling van ventilatiesystemen die pollen in huis of op de werkvloer volledig kunnen wegnemen.