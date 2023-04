Arnold Schwarzenegger is gaten in het wegdek van zijn wijk beu, dus vult hij ze maar zelf

Arnold Schwarzenegger weet niet alleen van aanpakken in zijn actiefilms, ook in het echte leven lost hij problemen op. De Terminator-acteur was het beu om te klagen over de gaten in het wegdek in de wijk van Los Angeles waar hij woont en wilde niet langer wachten tot de stadsdiensten ze kwamen herstellen. Dus stak hij de handen uit de mouwen en gingen hij en zijn team aan de slag. De beelden van herstellingswerken deelde hij op Instagram. “De hele wijk is kwaad door dit groot gat waar auto’s en fietsers al weken last van ondervinden”, luidt het bijschrift. “Ik zeg altijd: niet klagen, doe er iets aan.”