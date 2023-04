Lukt het afvallen nooit? Nieuw onderzoek wijt het aan één eenvoudige reden

Waarom komen die kilo’s er na verloop van tijd toch weer bij? Of gaan ze er überhaupt niet af zoals je had gehoopt? Volgens een nieuw onderzoek van het Institute of Endocrinology, Diabetes and Metabolism en de Diabetes Service aan de Rambam Medical Campus in Israël heeft dat alles te maken met onze onrealistische verwachtingen.

Verwachting vs. realiteit

“De verwachting om af te vallen enkel en alleen door een dieet is bijna nooit realistisch”, aldus Dr. Irit Hochberg, hoofdauteur van de studie. Dat concludeert ze na een diepgaande studie van duizenden reacties op Reddit-forums. Vooral diëters die te kampen hebben met overgewicht of obesitas zetten zichzelf vaak overdreven doelen, die ze baseren op hun BMI. Ze willen gemiddeld 23 tot 37 kilo kwijtspelen, terwijl het bij diëten in een gecontroleerde omgeving meestal om 4 à 7 kilo gaat. Daar komen er achteraf bovendien weer enkele bij, waardoor een dieet op de lange termijn meestal zorgt voor een gewichtsafname van 3 kilo.

Erg uiteenlopende cijfers dus, die bovendien schadelijker zijn dan je zou denken. “Het nastreven van een haast onmogelijk doel creëert een problematische cyclus die zelfhaat in de hand werkt, die zorgt voor een gevoel van falen. Dat zorgt er dan weer voor dat we extremere middelen hanteren om ons doel te bereiken, met sterke gewichtsschommelingen tot gevolg, die schadelijk zijn voor onze gezondheid en zelfs eetstoornissen kunnen veroorzaken”, aldus Dr. Hochberg. “De sociale druk die ons omringt en personen met overgewicht constant signalen geeft dat ze iets moeten doen om ‘het probleem op te lossen’ en dun te worden, is ook erg schadelijk.”

Realistische doelen stellen is volgens Dr. Hochberg daarom dé manier om op de lange termijn gewicht te verliezen. “Enkele kilo’s kwijtspelen kan al een enorme impact hebben op je gezondheid”, aldus de onderzoekster.