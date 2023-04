Xi roept leger op om zich klaar te maken voor “echte gevechten”, China stelt zondag vliegverbod in ten noorden van Taiwan

De Chinese president Xi Jinping heeft de strijdkrachten van zijn land opgeroepen om “de militaire training voor echte gevechten te versterken”. Dat heeft de Chinese staatszender CCTV woensdag gemeld. Even daarvoor had het Taiwanese ministerie van Transport aangekondigd dat China zondag een vliegverbod in het luchtruim in ten noorden van Taiwan instelt vanwege “luchtvaartactiviteiten”.