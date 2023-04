‘Stap niet met het verkeerde been op je step’: politie LRH start campagne via sociale media

Om jongeren te sensibiliseren voor de gevaren van de e-steps lanceert de politie LRH de slogan ‘Stap niet met het verkeerde been op je step’. De campagne loopt vooral via sociale media. Vanaf eind mei volgen er ook controles op het gebruik van dit vervoersmiddel.

De politiezone wil met deze campagne jongeren tussen 13 en 20 jaar informeren over een correct gebruik van het gemotoriseerde voertuig. “Enerzijds zetten we de gevaren rond ongevallen en inbreuken in de kijker. Anderzijds willen we gebruikers meegeven hoe het steppen wel veilig kan”, vertelt aspirant-hoofdinspecteur Arne Colaers.

Duurzaam

E-steps zijn trendy en duurzame voertuigen om je door de stad te verplaatsen. Het is een opkomend fenomeen dat steeds populairder wordt. Maar helemaal veilig is het niet.

“Het aantal ongevallen en inbreuken binnen onze politiezone stijgt zienderogen”, zegt korpschef Philip Pirard. “In 2022 gebeurden er in onze politiezone alleen al vijftien ongevallen met een e-step en dit jaar telden we zelfs al twee ongevallen. De gevolgen van de ongevallen gaan van ernstige breuken tot gezichtstrauma’s. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich bewust is van de gevaren en de e-step op een correcte manier gebruikt.”

Controles

De afgelopen twee jaar werden in de zone vijf e-steps in slag genomen na inbreuken. De meest voorkomende inbreuk is het met twee op een step staan.

De campagne van politie LRH loopt vooral op sociale media. Elke week zal de zone minstens twee verkeersregels rond het gebruik van e-steps op Facebook, Twitter en Instagram plaatsen. Daarnaast zal er een flyer met een sprekend campagnebeeld naar de scholen en de verenigingen gestuurd worden. Na de sensibiliseringsacties zullen er eind mei gerichte verkeersacties volgen die zich specifiek toespitsen op gemotoriseerde voortbewegingstoestellen.