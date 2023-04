Gebruik jij je dunschiller correct? Tiktok zegt van niet

Je hoeft geen keukenprins(es) te zijn om te weten wat een dunschiller is. Iedereen schilt weleens een aardappel of een wortel, al is het maar om je als regelrechte keukenkluns een béétje nuttig te maken wanneer je culinaire vrienden hoogstandjes in elkaar toveren. Maar wist je dat je dat keukenhulpje waarschijnlijk verkeerd gebruikt?