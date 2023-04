AAN DE START. Quinten Hermans met goed gevoel aan de start van de Brabantse Pijl: “Voelde me vanmorgen goed uitgerust”

Quinten Hermans houdt de eer hoog voor ploeg-in-vorm Alpecin-Deceuninck. Hij komt uit de Ronde van het Baskenland, waar hij met de handrem op reed in functie van de klimklassiekers.

“De overgang valt wel mee, enkel de laatste dag in het Baskenland was iets warmer”, aldus Hermans. “Ik denk dat ik goed uit het Baskenland gekomen ben, al is het vandaag een beetje afwachten hoe goed ik hersteld ben van die week, want het blijft toch wel intens. Maar toen ik vanmorgen opstond, voelde ik me wel uitgerust.”

“Dat een aantal grote namen vandaag niet aan de start staan biedt perspectieven, maar het betekent wel dat er meer naar ons zal worden gekeken om de koers te dragen. We staan hier met een aanvallende ploeg aan de start en de Brabantse Pijl is altijd een onvoorspelbare koers. Je kunt heel goede benen hebben, maar je weet nooit wanneer het gaat gebeuren. Dat maakt het mooi. Er zijn vier plaatselijke rondjes met heel zware klimmetjes en je weet niet of het de eerste, tweede of derde keer gaat gebeuren. Tegenwoordig zit men er ook niet verlegen om om een koers vroeg open te breken. Ik sta op gelijke hoogte met Kragh Andersen, maar we hebben ook jongens die we vooruit kunnen sturen en die een goeie finale kunnen rijden. De hele ploeg is in vorm.”

© IMAGO/Beautiful Sports via Reute

Barguil: “Ofwel heel goed, ofwel net heel slecht”

De Fransman Warren Barguil rijdt zijn eerste koers sinds Sanremo. Hij is terug van hoogtestage waar hij een basis legde voor de Giro in mei. “Ik hoop dat ik goed reageer op de hoogtestage, maar het kan twee kanten uit: ofwel heel goed ofwel net heel slecht”, zei de klimmer van Arké-Samsic. “Die hoogtestage was in functie van de Giro, maar ik hoop ook goed te zijn in de Amstel, de Waalse Pijl en Luik. De Brabantse Pijl is een koers waar ik van hou: vorig jaar was ik hier derde en een aantal jaar geleden finishte ik al eens als vijfde. Ik heb een goede voorbereiding achter de rug en hoop nu te oogsten tot eind mei.”

© BELGA

Wout Poels: “Er zijn nog wat renners achtergebleven in Wallers”

Wout Poels (Bahrain-Victorius): “Het is een tijdje gelden dat ik een eendagskoers gereden heb, maar ik vind de Brabantse Pijl een mooie koers. Ik hoop alvast dat het droog blijft. In Catalonië ging het lekker en sindsdien heb ik thuis getraind. Met Nikias Arndt hebben we een goeie pion bij, we gaan het zien. Ik persoonlijk mik meer op de Waalse Pijl, de Amstel en Luik, maar als we goed zijn vandaag, gaan we ook proberen. Het deelnemersveld? Ik denk dat er nog een paar renners in het Bos van Wallers liggen. Het is geen WorldTour-koers, maar het is wel een mooi deelnemersveld en er zijn nog een paar ploegen die zich moeten laten zien.”

© BELGAIMAGE

Cosnefroy: “Zondag nog meer dan 6 uur getraind”

Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën): “Na de Ronde van Vlaanderen ben ik teruggekeerd naar huis en daar heb ik goed getraind. Zondag heb ik nog 6u15 gereden. Ik hoop vandaag beter te doen dan mijn tweede en derde plaatsen van de vorige keren, al zie ik het ook als voorbereiding op de Amstel en de Waalse klassiekers.”

