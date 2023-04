Zestiger uit Voeren verongelukt bij ongeval in Slenaken: bestuurder opgepakt

Voeren/Slenaken

Een 63-jarige man uit Voeren is maandagavond verongelukt bij een ongeval op de Planckweg in Slenaken (Nederlands Limburg). De voetganger werd er door een auto geraakt. Een 56-jarige man uit Eijsden-Margraten werd intussen opgepakt omdat hij mogelijk betrokken was bij het ongeval