DE FOLDERVRETER. “Drie Jommekes voor de prijs van één, ‘Aldi-specials’ die toch niet zo speciaal zijn en goedkope bubbels”

De Foldervreter is deze week met vakantie. Geen filmpje dus, maar daarom hoef je geen deals te missen. We spotten zowel deze top- als misleidende promo’s: drie Jommekes voor de prijs van één, bubbels tegen een lage prijs, Aldi-specials die heus niet zo speciaal zijn én goedkope patatjes.

Je moet er even voor bladeren, maar diep in de folder van Kruidvat staat een zeer mooie actie voor liefhebbers van Jommeke. Twee stuks voor de prijs van amper vijf euro. In de folder staan er twee strips afgebeeld: De redding van Doris Dada en De lawaai-eter. Ik zocht de prijs van die strips op en vond ze terug in een stripwinkel en bij Fun. Daar kosten ze 7,99 euro per stuk. Anders gezegd: bij Kruidvat koop je deze week Jommekes tegen bijna een derde van de normale prijs. Wat zeer weinig is.

Goed nieuws ook voor bubbelsfans. Colruyt plaatste de Freixenet vorige week al in reclame waardoor je nog 7,89 euro betaalde, Albert Heijn doet nu nog wat af van de prijs. Daar gaat die naar 6,99 euro. Ter info: vorige week betaalde je bij Albert Heijn nog 9,99 euro voor een fles. Colruyt zal natuurlijk deze prijs moeten volgen.

Aldi-specials

Vanaf vrijdag heeft Aldi verschillende ‘specials’ in hun winkel. “Op = op”, staat er nog bij in de folder. Een mens denkt op die manier spontaan aan topzaakjes. Maar zijn ze ook zo ‘speciaal’? Een test met vijf producten:

© Aldi

* Oasis Tropical: 4,65 euro voor zes flesjes bij Aldi. Vorige week, nog vóór ze op deze actie moesten reageren, vonden we diezelfde flesjes bij Colruyt voor 78 cent per stuk. Dat is gelijk aan 4,68 euro voor zes. Aldi is amper goedkoper.

Zo goed als dezelfde prijs vorige week bij Colruyt — © red

*Martini Fiero: 6,99 euro bij Aldi, 6,99 euro bij Albert Heijn. En bij Delhaize loopt er een actie op deze fles waarbij je 25 procent korting krijgt als je er twee koopt. Dan betaal je nog 5,59 euro het stuk. Aldi is duurder.

Goedkoper bij Delhaize zodra je er twee koopt — © red

* Devos Lemmens, mayonaise met ei 750 ml: 6,25 euro bij Aldi, 6,25 euro bij Carrefour, Colruyt en Delhaize. Aldi heeft dezelfde prijs als de concurrentie.

Dezelfde prijs bij Carrefour — © red

* Aiki Noodles Chicken 80 g: 1,25 euro bij Aldi, 1,79 euro bij Colruyt (voor deze actie), Carrefour en Delhaize. Aldi is goedkoper.

Vorige week nog duurder bij Colruyt — © red

* Royco Snack Carbonara 70 g: 1,99 euro het stuk bij Aldi, nog voor deze actie vonden we ze bij Colruyt terug aan 1,79 euro het stuk. Wanneer je er twee kocht, was dat zelfs maar 1,50 euro het stuk meer. Aldi is duurder.

Goedkoper bij Colruyt — © red

Conclusie? Het speciale aan deze producten is dat ze tijdelijk in het assortiment zitten, maar dat is het dan ook in de meeste gevallen. Twee keer vinden we de producten goedkoper terug, bij nog twee andere producten is het dezelfde, of toch zo goed als dezelfde, prijs bij de concurrentie en slechts één keer zijn ze goedkoper.

Patatjes op menu?

Wie deze week op zoek is naar véél aardappelen kan bij Carrefour zijn slag slaan: in de hypermarkten zijn de zakken van 10 kg in promotie vanaf 12 april. 6 euro betaal je, of 0.60 euro per kg, en dat is een scherpe prijs. In veel andere supermarkten, zoals Colruyt, kosten de allergoedkoopste zakken 1 euro per kilogram.

Aardappelen in promotie bij de hypermarkten van Carrefour

Tot slot nog dit: wie de paaschocolade nog niet beu is gegeten kan deze week nog grote kortingen scoren. In heel wat supermarkten zijn er 1+1-acties op alle paaslekkernijen die nog overblijven - wel enkel voor de snelle haasjes.

Nog folders lezen:

* Carrefour

* Colruyt

* Jumbo

* Lidl

* Okay

* Spar