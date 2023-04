BINNENKIJKEN. Deze ‘bescheiden’ loft in Hollywood verkocht Solange Knowles in twee weken tijd

Ze kocht de loft als alleenstaande moeder toen ze slechts negentien was en nu, zestien jaar later, zette Solange Knowles het stulpje weer te koop. Vraagprijs? 799.000 dollar. Verkoopprijs? 725.000 dollar. Opmerkelijk bescheiden bedragen in celebritytermen en dat terwijl de foto’s ons spontaan doen wegdromen.

De loft is gelegen aan 6253 Hollywood Boulevard, pal in het midden van de Hollywood Walk of Fame. Een eersteklas locatie dus, maar niet meteen de luxueuze villawijk waar we meteen aan denken bij het horen van de term Hollywood. De buurt staat echter bekend als Vinyl District en was precies de inspirerende omgeving waar Knowles destijds naar op zoek was. De jaren twintig-stijl van het gebouw deed een extra duit in het zakje en Solange gaf vervolgens haar geheel eigen draai aan de inrichting. Denk: open grondplan, betonnen vloer, een en al rust. Niet moeilijk dus dat de loft uiteindelijk binnen de twee weken verkocht werd, maar oordeel vooral zelf.

De leefruimte. — © The MLS

De keuken. — © The MLS

De master bedroom... — © The MLS

… met open badkamer. — © The MLS

De hal. — © The MLS